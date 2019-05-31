Зеленський планує візит до Парижа

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Париж (Франція). Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента після зустрічі Зеленського з міністром закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріаном.

Міністр зазначив, що президент Франції Еммануель Макрон доручив йому провести підготовчу роботу до візиту Зеленського.

"Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення від свого французького колеги Еммануеля Макрона здійснити найближчим часом візит до Парижа", - йдеться у повідомленні.

Зеленський сьогодні на зустрічі подякував Дріану за послідовну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України зі сторони Франції. Учасники зустрічі приділили значну увагу подальшому поглибленню двостороннього політичного діалогу й зміцненню співпраці між Україною та Францією, зокрема у торговельно-економічній сфері.

Нагадаємо, вчора Зеленський зустрівся з главами МЗС Німеччини і Франції. Вони обмінялися думками про умови і подальші кроки для активізації переговорного процесу по Донбасу. Зеленський зазначив, що його пріоритет - повернення всіх українських полонених.

Після цього Франція і Німеччина висловили президенту Володимиру Зеленському готовність дати новий імпульс переговорному процесу у "нормандському форматі", а також обговорили інцидент в Керченській протоці. Вони підтримали те, що Зеленський ще раз підтвердив пріоритетність відновлення миру, а також прихильність Мінським домовленостям і "нормандскому формату".