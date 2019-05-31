Зеленский планирует визит в Париж

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Париж (Франция). Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента после встречи Зеленского с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом.

Министр отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон поручил ему провести подготовительную работу к визиту Зеленского.

"Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение от своего французского коллеги Эммануэля Макрона осуществить в ближайшее время визит в Париж", - говорится в сообщении.

Зеленский сегодня на встрече поблагодарил Дриана за последовательную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины со стороны Франции. Участники встречи уделили значительное внимание дальнейшему углублению двустороннего политического диалога и укреплению сотрудничества между Украиной и Францией, в частности в торгово-экономической сфере.

Напомним, вчера Зеленский встретился с главами МИД Германии и Франции. Они обменялись мнениями об условиях и дальнейших шагах для активизации переговорного процесса по Донбассу. Зеленский отметил, что его приоритет - возвращение всех украинских пленных.

После этого Франция и Германия выразили президенту Владимиру Зеленскому готовность дать новый импульс переговорному процессу в "нормандском формате", а также обсудили инцидент в Керченском проливе. Они поддержали то, что Зеленский еще раз подтвердил приоритетность восстановления мира, а также приверженность Минским договоренностям и "нормандскому формату".