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Зеленский о планах РФ мобилизовать 300 тысяч солдат: четко понимаем, к чему они готовятся

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина четко понимает, зачем Россия планирует дополнительно мобилизовать 300 тысяч военных. Необходим сильный ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Четко понимаем, к чему готовятся в России, что они хотят, под что будут собирать солдат в свою армию. И у нас, у нас всех, у наших партнеров должен быть сильный ответ на российские операции - любые российские операции", - подчеркнул глава государства. 

 

Он отметил, что Украина должна победить в этой войне. Это исторический шанс сломать реваншизм россиян, и таким шансом необходимо воспользоваться. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 3 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч человек.

По его словам, согласно планам страны-агрессора, такая мобилизация должна пройти до 1 июня.

При этом несколько дней назад глава украинского государства предупреждал, что оккупанты готовят новое наступление. Оно может начаться уже в конце мая или в начале июня.

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Владимир ЗеленскийВойна России против УкраиныМобилизация в России