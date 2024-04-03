Зеленський про плани РФ мобілізувати 300 тисяч солдатів: чітко розуміємо, до чого вони готуються

Україна чітко розуміє, для чого Росія планує додатково мобілізувати 300 тисяч військових. Необхідна сильна відповідь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Чітко розуміємо, до чого готуються в Росії, що вони хочуть, під що збиратимуть солдатів у свою армію. І в нас, у нас усіх, у наших партнерів має бути сильна відповідь на російські операції - будь-які російські операції", - наголосив глава держави.
Він зазначив, що Україна має перемогти у цій війні. Це історичний шанс зламати реваншизм росіян і таким шансом необхідно скористатися.
Нагадаємо, сьогодні, 3 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Росія готує додаткову мобілізацію 300 тисяч людей.
За його словами, згідно з планами країни-агресора, така мобілізація має відбутися до 1 червня.
При цьому кілька днів тому глава української держави попереджав, що окупанти готують новий наступ. Він може розпочатися вже наприкінці травня чи на початку червня.
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