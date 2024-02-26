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Зеленский о планах Макрона собрать лидеров Европы: "он знает все, что нам нужно"

Понедельник 26 февраля 2024 15:38
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Зеленский о планах Макрона собрать лидеров Европы: "он знает все, что нам нужно" Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Франции Эммануэль Макрон знает, что нужно Украине. Поэтому он и собирает лидеров Европы для поиска срочных шагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

"Недавно на встрече в Париже с президентом Французской Республики мы обсуждали усиление Украины и срочные шаги наших партнеров", - сказал президент.

По его словам, речь идет прежде всего о европейских партнерах, от которых Украина ожидает помощи в связи с паузами других партнеров.

"И это было предложение Эмануэля, и его идея. Он знает все, что нам нужно. Это было его предложение собрать европейских партнеров для того, чтобы пройтись с ними и предложить с их стороны соответствующие срочные шаги", - сказал Зеленский.

Он добавил, что детали с чем они (лидеры Европы - ред.) выйдут из этого саммита озвучить не может, хотя и знает, что именно они будут обсуждать. А результаты этой встречи смогут увидеть все.

О чем идет речь

Ранее стало известно, что около 20 европейских лидеров соберутся в Париже, чтобы прислать российскому диктатору Владимиру Путину послание о европейской решимости по Украине.

Лидеры Европы хотят противостоять нарративу Кремля о том, что Россия непременно выиграет войну, которая длится уже третий год.

"Мы хотим послать Путину очень четкий сигнал, что он не победит в Украине. Наша цель - разбить эту идею, которую он хочет, чтобы мы поверили, что он каким-то образом победит", - сообщил один из советников президента.

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