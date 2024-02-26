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Зеленський про плани Макрона зібрати лідерів Європи: "він знає все, що нам потрібно"

Понеділок 26 лютого 2024 15:38
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Зеленський про плани Макрона зібрати лідерів Європи: "він знає все, що нам потрібно" Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Франції Еммануель Макрон знає, що потрібно Україні. Тому він і збирає лідерів Європи для пошуку термінових кроків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

"Нещодавно на зустрічі в Парижі з президентом Французької Республіки ми обговорювали посилення України і термінові кроки наших партнерів", - сказав президент.

За його словами, йдеться насамперед про європейських партнерів, від яких Україна очікує допомоги у зв'язку з паузами інших партнерів.

"І це була пропозиція Емануеля, і його ідея. Він знає все, що нам потрібно. Це була його пропозиція зібрати європейських партнерів для того, щоб пройтися з ними і запропонувати з їхнього боку відповідні термінові кроки", - сказав Зеленський.

Він додав, що деталі з чим вони (лідери Європи - ред.) вийдуть із цього саміту озвучити не може, хоча й знає, що саме вони обговорюватимуть. А результати цієї зустрічі зможуть побачити всі.

Про що йдеться

Раніше стало відомо, що близько 20 європейських лідерів зберуться в Парижі, щоб надіслати російському диктатору Володимиру Путіну послання про європейську рішучість щодо України.

Лідери Європи хочуть протистояти наративу Кремля про те, що Росія неодмінно виграє війну, яка триває вже третій рік.

"Ми хочемо послати Путіну дуже чіткий сигнал, що він не переможе в Україні. Наша мета - розбити цю ідею, яку він хоче, щоб ми повірили, що він якимось чином переможе", - повідомив один із радників президента.

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