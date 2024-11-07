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Зеленский о плане Трампа по завершению войны: быстро - это потери для Украины

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал план Дональда Трампа по завершению войны. Тот неоднократно обещал закончить войну за 24 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ходе пресс-конференции.

Зеленский отметил, что у него действительно были хорошие разговоры с Трампом, который на днях победил на выборах. Но отметил, что они должны быть более предметными и к этому надо готовиться обеим сторонам.

"О скором завершении войны - сегодня я верю, что Трамп действительно хочет быстрого решения. Хотя - это не значит, что это получится. Я без упреков. Просто говорю, что мы там, где мы есть. Мы в войне с россиянами, а это самый сложный враг этого столетия...", - объяснил президент.

В то же время глава Украины подчеркнул, что хочет справедливого окончания войны.

"Я уверен, что быстрое окончание войны - это потери. Я думаю, что если очень быстрое, я не знаю эту идею, мы не говорили об этом с Трампом, я думаю, он будет готовиться со своей командой свои взгляды, все это впереди. Все что мне сейчас понятно, он действительно хочет окончания. Мы хотим справедливого окончания, потому что это ужас и трагедия, вся эта война. Но, если это просто быстро, то это потери для Украины", - подытожил он.

Напомним, вчера РБК-Украина спросила политолога, когда, по его мнению, Трамп начнет "останавливать войну" в Украине и позвонит ли Путину.

Заметим, что сам Трамп не раз заявлял, что в случае его избрания президентом он может остановить войну России против Украины. Более того, он подчеркнул, что сможет сделать это за 24 часа, или даже телефонным звонком.

Ранее Зеленский уже ответил на заявление Трампа о прекращении войны "за 24 часа".

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