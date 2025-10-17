ua en ru
Мы готовы говорить с Путиным в любом формате, - Зеленский

США, Пятница 17 октября 2025 21:19
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский готов вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в любом формате - двустороннем или трехстороннем.

Как передает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский предположил, что сначала нужны переговоры, а дальше - прекращение огня. Украина, в отличие от Кремля, заинтересована в мире.

"Я думаю нам надо сесть и говорить. Далее, нам надо прекращение огня. Мы хотим мира, Путин - нет", - пояснил президент.

Зеленский отметил, что обсудит с президентом Трампом все, что потребуется, чтобы эффективно подтолкнуть российского диктатора к столу переговоров. Что касается позиции Украины, то Киев готов к переговорам с Путиным независимо от формата.

"Мы готовы говорить в любом формате: двух- или трехстороннем", - добавил он.

Отметим, сам Трамп уже заявил, что он верит в то, что ему в сотрудничестве с Украиной удастся склонить Путина к завершению войны в Украине и заключению мира. Трамп будет говорить с Путиным об этом во время встречи в Будапеште.

При этом встреча в Будапеште будет двусторонней. Однако Трамп заверил, что президент Зеленский постоянно будет на связи и оперативно будет узнавать обо всех деталях переговоров.

