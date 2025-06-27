Зеленский после технологической Ставки: цель - максимум дронов для защиты городов

По словам Зеленского, в ходе Ставки были детальные доклады о дронах. В частности, речь о финансах, производствах, необходимых регуляторных упрощениях.



"Ключевая цель - производить максимум и именно таких типов дронов, которые нужны на передовой и для защиты городов, а также с учетом развития технологий врага", - отметил президент.

Он добавил, что на Ставке также были доклады военного командования, Министерства обороны Украины, Минстратегпрома, и разведки. В частности, разведка рассказала о технологических планах РФ.

"Масштабируем украинский потенциал, в том числе по перехватчикам. Дал несколько специальных поручений - пока без деталей. Но результат должен быть очевидным - увеличение производства в Украине и для Украины", - рассказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что главное, чтобы масштаб украинского производства и скорость развития дронов были адекватными в контексте условий войны.