Зеленский после технологической Ставки: цель - максимум дронов для защиты городов

Президент Украины Владимир Зеленский провел технологическую Ставку. В ее ходе обсуждалось производство дронов, в том числе для защиты городов от атак россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.
По словам Зеленского, в ходе Ставки были детальные доклады о дронах. В частности, речь о финансах, производствах, необходимых регуляторных упрощениях.
Он добавил, что на Ставке также были доклады военного командования, Министерства обороны Украины, Минстратегпрома, и разведки. В частности, разведка рассказала о технологических планах РФ.
"Масштабируем украинский потенциал, в том числе по перехватчикам. Дал несколько специальных поручений - пока без деталей. Но результат должен быть очевидным - увеличение производства в Украине и для Украины", - рассказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что главное, чтобы масштаб украинского производства и скорость развития дронов были адекватными в контексте условий войны.
Напомним, Россия уже довольно продолжительное время фактически ежедневно запускает по Украине большое количество ударных дронов. И сейчас украинские производители разрабатывают дроны-перехватчики, чтобы уничтожать вражеские цели.
В частности, недавно выяснилось, что украинские специалисты разработали дрон-перехватчик, который способен подниматься на высоту до 11 километров.
При этом министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что в Украине уже есть секретные "антишахедные" разработки. Какие именно - он не уточнил.
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