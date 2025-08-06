Зеленский после разговора с Трампом: похоже, РФ больше настроена на перемирие

Глава государства напомнил, что он поговорил с президентом США Дональдом Трампом после того, как Уиткофф посетил Москву. Также в звонке участвовали европейские лидеры.



"Мы обсудили, что звучало в Москве. Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули в деталях ни нас, ни Соединенные Штаты", - подчеркнул Зеленский.

Также, по словам президента, Украина предложила партнерам в ближайшее время провести встречу советников по вопросам безопасности, чтобы скоординировать общую позицию и общий взгляд.

"Украина точно защитит свою независимость, нам всем нужен долгий и надежный мир. Россия должна закончить войну, которую сама и начала", - добавил глава государства.