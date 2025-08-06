Зеленський після розмови з Трампом: схоже, РФ більше налаштована на перемир'я

Росія під час переговорів зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом показала, що вона тепер більше налаштована на перемир'я з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Голова держави нагадав, що він поговорив із президентом США Дональдом Трампом після того, як Віткофф відвідав Москву. Також у дзвінку брали участь європейські лідери.
Також, за словами президента, Україна запропонувала партнерам найближчим часом провести зустріч радників із безпекових питань, щоб скоординувати спільну позицію і спільний погляд.
"Україна точно захистить свою незалежність, нам усім потрібен довгий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама й розпочала", - додав глава держави.
Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф сьогодні, 6 серпня, зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.
Як розповів президент США Дональд Трамп, під час переговорів Віткоффа і Путіна було досягнуто значного прогресу.
Водночас Reuters із посиланням на джерело в Білому домі написало, що незважаючи на успішність переговорів, США планують ввести проти Росії вторинні санкції. Це може статися в п'ятницю, 8 серпня.