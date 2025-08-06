Зеленський після розмови з Трампом: схоже, РФ більше налаштована на перемир'я

Голова держави нагадав, що він поговорив із президентом США Дональдом Трампом після того, як Віткофф відвідав Москву. Також у дзвінку брали участь європейські лідери.



"Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обдурили в деталях ні нас, ні Сполучені Штати", - наголосив Зеленський.

Також, за словами президента, Україна запропонувала партнерам найближчим часом провести зустріч радників із безпекових питань, щоб скоординувати спільну позицію і спільний погляд.

"Україна точно захистить свою незалежність, нам усім потрібен довгий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама й розпочала", - додав глава держави.