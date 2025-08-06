UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Дональд Трамп Війна в Україні

Зеленський після розмови з Трампом: схоже, РФ більше налаштована на перемир'я

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія під час переговорів зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом показала, що вона тепер більше налаштована на перемир'я з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Голова держави нагадав, що він поговорив із президентом США Дональдом Трампом після того, як Віткофф відвідав Москву. Також у дзвінку брали участь європейські лідери.

"Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обдурили в деталях ні нас, ні Сполучені Штати", - наголосив Зеленський.

Також, за словами президента, Україна запропонувала партнерам найближчим часом провести зустріч радників із безпекових питань, щоб скоординувати спільну позицію і спільний погляд.

"Україна точно захистить свою незалежність, нам усім потрібен довгий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама й розпочала", - додав глава держави.

Візит Віткоффа

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф сьогодні, 6 серпня, зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як розповів президент США Дональд Трамп, під час переговорів Віткоффа і Путіна було досягнуто значного прогресу.

Водночас Reuters із посиланням на джерело в Білому домі написало, що незважаючи на успішність переговорів, США планують ввести проти Росії вторинні санкції. Це може статися в п'ятницю, 8 серпня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампПеремир'я Росії та УкраїниСтів ВіткоффРежим припинення вогнюВійна в Україні