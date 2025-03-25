Зеленский: после прекращения огня будет короткое окно возможностей для завершения войны

Украина будет иметь ограниченный период времени с момента начала режима прекращения огня до достижения соглашения о прекращении войны с РФ. Это обусловлено, в частности, практикой Кремля постоянно нарушать договоренности.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью журналу Time .

Отвечая на вопрос, ожидает ли он, что РФ снова и снова будет нарушать режим прекращения огня, глава государства отметил, что "его еще даже нет".

Тут стоит отметить, что данное интервью было записано еще до переговоров между делегациями от Украины, США и России в Саудовской Аравии по согласованию прекращения огня на море и запрета на удары по объектам энергетической инфраструктуры, хотя расшифровка беседы была обнародована сегодня, 25 марта.

"Но с 2014 года они (россияне, - ред.) постоянно нарушали мир. Вот как я это вижу. Они собираются нарушать его все время. Вот почему окно возможностей очень короткое между моментом прекращения огня и моментом достижения соглашения о прекращении войны", - заявил Зеленский.

Он добавил, что это может быть "очень короткий период: месяц, два, три и все".

"После этого речь пойдет о моральном состоянии военных. Имеем 800 тысяч вооруженных людей", - отметил украинский президент.

При этом Зеленский уточнил, что дело "не только в финансах", поскольку "если у нас нет соглашения о прекращении войны, она становится замороженным конфликтом".

"И мы не можем продолжать жить в состоянии войны. Надо открыть границы. Надо либерализовать многие вещи. И мы можем это сделать, если подпишем договор", - пояснил он.

По убеждению президента Украины, если период между прекращением огня и соглашением о мире будет небольшим, то "мы можем увидеть лишь отдельные нарушения здесь и там".

"Это не был бы полный крах. Но если процесс затянется, то все развалится многократно. И мы не знаем, чем это закончится", - обратил внимание Зеленский.

Переговоры между Украиной, США и РФ в Саудовской Аравии о возможном прекращении огня

Как сообщалось ранее, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в течение последних трех дней проходили переговоры между делегациями от Украины, Соединенных Штатов и РФ. Темами переговоров были, в частности, детали возможного режима прекращения огня в ходе российско-украинской войны.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев и Вашингтон провели технические консультации и обсудили безопасность энергоинфраструктуры и навигации в Черном море. В частности, было достигнуто соглашение о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре как Украины, так и РФ.

Также мы писали, что в Кремле также обнародовали итоговое заявление после переговоров между американскими и российскими чиновниками в Саудовской Аравии. В нем, в частности, указаны определенные условия для перемирия с Украиной на море - среди них указывалось, что это может быть только после отмены санкций с ряда российских компаний и "Россельхозбанка".

Добавим, что в свою очередь Белый дом также обнародовал свое итоговое заявление после переговоров в Эр-Рияде, и оно несколько отличается от того, которое опубликовали в РФ. В частности, Вашингтон ничего не упоминал о снятии санкций с российской стороны.

Реагируя на это, вечером 25 марта президент Украины Владимир Зеленский обвинил РФ в манипуляциях и лжи о перемирии на Черном море, и в энергетическом секторе.