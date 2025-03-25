Зеленський: після припинення вогню буде коротке вікно можливостей для завершення війни

Україна матиме обмежений часовий період з моменту початку режиму припинення вогню до досягнення угоди щодо припинення війни з РФ. Це обумовлене, зокрема, практикою Кремля постійно порушувати домовленості.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналу Time .

Відповідаючи на запитання, чи очікує він, що РФ знову і знову порушуватиме режим припинення вогню, глава держави зазначив, що "його ще навіть немає".

Тут варто зазначити, що дане інтерв'ю було записане ще до переговорів між делегаціями від України, США та Росії у Саудівській Аравії щодо погодження припинення вогню на морі та заборони на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури, хоча розшифровка бесіди була оприлюднена сьогодні, 25 березня.

"Але з 2014 року вони (росіяни, - ред.) постійно порушували мир. Ось як я це бачу. Вони збираються порушувати його весь час. Ось чому вікно можливостей дуже коротке між моментом припинення вогню та моментом досягнення угоди про припинення війни", - заявив Зеленський.

Він додав, що це може бути "дуже короткий період: місяць, два, три і все".

"Після цього мова піде про моральний стан військових. Маємо 800 тисяч озброєних людей", - зауважив український президент.

При цьому Зеленський уточнив, що справа "не лише у фінансах", адже "якщо у нас немає угоди про припинення війни, вона стає замороженим конфліктом".

"І ми не можемо продовжувати жити у стані війни. Треба відкрити кордони. Треба лібералізувати багато речей. І ми можемо це зробити, якщо підпишемо договір", - пояснив він.

На переконання президента України, якщо період між припиненням вогню та угодою щодо миру буде невеликим, то "ми можемо побачити лише окремі порушення тут і там".

"Це не був би повний крах. Але якщо процес затягнеться, то все розвалиться багаторазово. І ми не знаємо, чим це закінчиться", - звернув увагу Зеленський.

Переговори між Україною, США та РФ у Саудівській Аравії щодо можливого припинення вогню

Як повідомлялося раніше, у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді протягом останніх трьох днів відбувалися переговори між делегаціями від України, Сполучених Штатів та РФ. Темами переговорів були, зокрема, деталі можливого режиму припинення вогню в ході російсько-української війни.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Київ та Вашингтон провели технічні консультації та обговорили безпеку енергоінфраструктури та навігації в Чорному морі. Зокрема, було досягнуто згоди про повну заборону ударів по енергетичній інфраструктурі як України, так і РФ.

Також ми писали, що у Кремлі також оприлюднили підсумкову заяву після перемовин між американськими та російськими посадовцями у Саудівській Аравії. У ній, зокрема, зазначені певні умови для перемир'я з Україною на морі - серед них вказувалося, що це може бути тільки після скасування санкцій з низки російських компаній та "Россельхозбанка".

Додамо, що своєю чергою Білий дім також оприлюднив свою підсумкову заяву після переговорів у Ер-Ріяді, й вона дещо відрізняється від тієї, яку опублікували в РФ. Зокрема, Вашингтон нічого не згадував про зняття санкцій з російської сторони.

Реагуючі на це, ввечері 25 березня президент України Володимир Зеленський звинуватив РФ у маніпуляціях та брехні щодо перемир'я на Чорному морі, та в енергетичному секторі.