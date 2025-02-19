Зеленский после переговоров с Рютте: нельзя дать Путину снова всех обмануть

Перед любыми переговорами с Россией Украина должна получить четкие гарантии безопасности. Российскому диктатору Владимиру Путину нельзя снова позволять обманывать всех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

По словам главы украинского государства, он провел хороший и содержательный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте. В частности, обсуждалась встреча президента Украины с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которой поднимался вопрос роли Анкары в предоставлении гарантий безопасности.

"В этом процессе Украина нуждается в широком представительстве стран: Европа, включая Великобританию и Турцию, и США", - отметил Зеленский.

Генсек НАТО в свою очередь проинформировал о встрече с спецпредставителем президента США по Украине и России Китом Келлогом. Его важные месседжи совпадают с целью Украины достичь гарантированного мира, а не только временного прекращения огня. Необходима уверенность в том, что Россия не повторит полномасштабное вторжение.

При этом Зеленский и Рютте обсудили будущие контакты с партнерами и скоординировали дальнейшие шаги.

"Нельзя дать Путину снова всех обмануть. Перед любыми потенциальными переговорами все партнеры должны четко понимать, что приоритетом для достижения продолжительного мира являются сильные гарантии безопасности", - добавил Зеленский.

Стоит заметить, что президент Украины Владимир Зеленский написал о необходимости не дать Путину обмануть всех после неоднозначных заявлений президента США Дональда Трампа в его адрес. В частности, американский лидер упоминал "низкую поддержку" Зеленского среди украинцев.