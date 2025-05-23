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В Одессе прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики

Одесса, Пятница 23 мая 2025 14:24
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В Одессе прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики Фото: в Одессе прогремели взрывы 23 мая (facebook com UA National Police)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в Одессе прогремели в пятницу, 23 мая. На юге и востоке Украины предупредили об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и местные Telegram-каналы.

Воздушную тревогу в восточных, южных и центральных областях Украины объявили после 14:00.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга", - предупредили Воздушные силы ВСУ.

Военные также призвали жителей Одессы находиться в укрытиях. На фоне этих сообщений в Одессе прогремело несколько взрывов.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:15
В Одессе прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики

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