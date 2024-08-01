Зеленский после совещания со Шмыгалем: готовятся кадровые решения на правительственном уровне

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Это касается и достройки объектов, и ключевых приоритетов восстановления, и также людей, способных обеспечивать полную реализацию государственных задач. На правительственном уровне готовятся кадровые решения", - отметил Зеленский.

Как рассказал президент, сегодня он провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем по восстановлению Украины. В частности, по результатам поездки в Харьков, Полтавскую область, на Волынь и в Ровно и проведенных совещаний.

Перестановки в Кабмине

Напомним, в июне источники РБК-Украина сообщали, что в Кабинете министров может пройти ряд назначений, в том числе на должности министров инфраструктуры и региональной политики.

К тому же мы сообщали, что так называемая "перезагрузка Кабмина" предполагает, в частности, и смену премьер-министра Дениса Шмыгаля. Если такое решение будет принято, то главу правительства могут сменить к началу осени.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность кадровых изменений в правительстве, заявил, что "проговаривает с некоторыми министрами те или иные изменения". При этом глава государства уклонился от ответа на то, ожидать ли в ближайшее время отставки премьера Дениса Шмыгаля.

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