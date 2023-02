Зеленский после европейского турне встретился с Дудой в Польше: о чем говорили

Зеленский проинформировал Дуду о текущем положении дел на фронте и прогнозах развития ситуации в ближайший период. Также украинский лидер рассказал об актуальных оборонных потребностях ВСУ.

Зеленский рассказал о визите в Брюссель и отметил важность старта уже в этом году переговоров о вступлении Украины в ЕС. По его словам, это стало бы важной мотивацией для украинского общества и армии, проходящих через тяжелые испытания.

