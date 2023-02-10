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Зеленский после европейского турне встретился с Дудой в Польше: о чем говорили

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и лидер Польши Анджей Дуда (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В польском Жешуве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и его польсского коллеги Анджея Дуды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт украинского президента.

Зеленский проинформировал Дуду о текущем положении дел на фронте и прогнозах развития ситуации в ближайший период. Также украинский лидер рассказал об актуальных оборонных потребностях ВСУ.

Зеленский рассказал о визите в Брюссель и отметил важность старта уже в этом году переговоров о вступлении Украины в ЕС. По его словам, это стало бы важной мотивацией для украинского общества и армии, проходящих через тяжелые испытания.

Напомним, вчера президент Украины посетил Брюссель, где выступил перед Европарламентом.

Также Зеленский обсудил оборонную поддержку со всеми европейскими лидерами. Украинский лидер призвал ЕС усиливать динамику сотрудничества более мощно, чем РФ мобилизует свой потенциал.

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Владимир ЗеленскийПольшаАнджей Дуда