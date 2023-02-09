Зеленский призвал ЕС усиливать динамику сотрудничества мощнее, чем РФ мобилизует свой потенциал

Странам-членам Европейского Союза следует усиливать динамику сотрудничества, в частности по военной помощи Украине, мощнее, чем Россия может мобилизовать свой потенциал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на специальном заседании Европейского Совета.

Он отметил, что российская агрессия должна неизбежно потерпеть поражение, и как можно скорее.

"Чем быстрее и крепче будет возвращение свободы, реальной силы, европейских ценностей на всю территорию Украины, которая ныне остается оккупированной Россией, тем надежнее и продолжительнее будет мир в послевоенной Европе", - сказал президент.

Зеленский поблагодарил всех европейских государств за военную помощь. Так, он подчеркнул важность предоставления Украине артиллерийских систем, снарядов к ним, современных танков, дальнобойных ракет и авиации.

"Мы должны усиливать динамику нашего сотрудничества более мощно, чем агрессор может мобилизовать свой потенциал", - сказал он.

Президент уверен, что украинские защитники при соответствующей поддержке способны уничтожить террор, который несет Россия, и любую агрессивность против Европы.

Напомним, Зеленский уже выступил перед Европарламентом, а РБК-Украина собрала главные цитаты президента.

В частности, президент уверен, что Украина, которая побеждает, станет членом ЕС.

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