Зеленський після європейського турне зустрівся з Дудою у Польщі: про що говорили

Зеленський поінформував Дуду про поточний стан справ на фронті та прогнози розвитку ситуації у найближчий період. Також український лідер розповів про актуальні оборонні потреби ЗСУ.

Зеленський розповів про візит до Брюсселя та наголосив на важливості старту вже цього року переговорів про вступ України до ЄС. За його словами, це стало б важливою мотивацією для українського суспільства та армії, які проходять через тяжкі випробування.

Good to see you @ZelenskyyUa