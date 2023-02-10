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Зеленський після європейського турне зустрівся з Дудою у Польщі: про що говорили

Фото: президент України Володимир Зеленський та лідер Польщі Анджей Дуда (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У польському Жешуві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та його польського колеги Анджея Дуди.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт українського президента.

Зеленський поінформував Дуду про поточний стан справ на фронті та прогнози розвитку ситуації у найближчий період. Також український лідер розповів про актуальні оборонні потреби ЗСУ.

Зеленський розповів про візит до Брюсселя та наголосив на важливості старту вже цього року переговорів про вступ України до ЄС. За його словами, це стало б важливою мотивацією для українського суспільства та армії, які проходять через тяжкі випробування.

Нагадаємо, сьогодні Президент України відвідав Брюссель, де виступив перед Європарламентом.

Також Зеленський обговорив оборонну підтримку з усіма європейськими лідерами. Український лідер закликав ЄС посилювати динаміку співробітництва потужніше, ніж РФ мобілізує свій потенціал.

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Володимир ЗеленськийПольщаАнджей Дуда