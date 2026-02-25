Зеленский повысил в воинском звании Дениса "Редиса" Прокопенко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.

"Присвоить воинское звание бригадный генерал полковнику Прокопенко Денису Геннадьевичу - командиру 1 корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", - сказано в указе Зеленского.

Стоит заметить, что ранее Прокопенко был полковником.

Денис "Редис" Прокопенко

Денис Прокопенко (позывной "Редис") - воин Национальной гвардии Украины, Герой Украины, который принимал участие в обороне Мариуполя.

Родился 27 июня 1991 в Киеве. Высшее образование получил в Киевском национальном лингвистическом университете по специальности "Германская филология".

До начала военной карьеры был активным участником ультрас-движения футбольного клуба "Динамо" (Киев).

Военный путь Прокопенко начался в июле 2014 года, когда он присоединился к рядам тогда еще батальона "Азов". Прошел путь от рядового бойца до командира полка.

Мировую известность получил в 2022 году во время полномасштабного вторжения РФ, руководя 86-дневной обороной Мариуполя и завода "Азовсталь" в полном окружении. В мае 2022 года Прокопенко попал к россиянам в плен.