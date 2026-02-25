ua en ru
Ср, 25 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський підвищив у військовому званні Дениса "Редіса" Прокопенка

Київ, Середа 25 лютого 2026 18:21
UA EN RU
Зеленський підвищив у військовому званні Дениса "Редіса" Прокопенка Фото: Денис "Редіс" Прокопенко (facebook.com/Denys Prokopenko)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру "Азова" Денису "Редісу" Прокопенку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави української держави.

Читайте також: Паліса отримав звання бригадного генерала: що про нього відомо

"Присвоїти військове звання бригадний генерал полковнику Прокопенку Денису Геннадійовичу - командиру 1 корпусу Національної гвардії України "Азов", - ідеться в указі Зеленського.

Варто зауважити, що раніше Прокопенко був полковником.

Денис "Редіс" Прокопенко

Денис Прокопенко (позивний "Редіс") - воїн Національної гвардії України, Герой України, який брав участь в обороні Маріуполя.

Народився 27 червня 1991 року в Києві. Вищу освіту здобув у Київському національному лінгвістичному університеті за спеціальністю "Германська філологія".

До початку військової кар'єри був активним учасником ультрас-руху футбольного клубу "Динамо" (Київ).

Військовий шлях Прокопенка почався в липні 2014 року, коли він приєднався до лав тоді ще батальйону "Азов". Пройшов шлях від рядового бійця до командира полку.

Світову популярність здобув 2022 року під час повномасштабного вторгнення РФ, керуючи 86-денною обороною Маріуполя та заводу "Азовсталь" у повному оточенні. У травні 2022 року Прокопенко потрапив до росіян у полон.

У вересні того ж року в рамках великого обміну він був звільнений і відправлений до Туреччини, звідки він повернувся в Україну в липні 2023 року.

Після повернення Денис Прокопенко знову став на захист України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Маріуполь Азовці Війна в Україні
Новини
"Усі ракети долетіли до цілі": Зеленський про удари "Фламінго" по заводу "Іскандерів"
"Усі ракети долетіли до цілі": Зеленський про удари "Фламінго" по заводу "Іскандерів"
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ