Зеленський підвищив у військовому званні Дениса "Редіса" Прокопенка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави української держави.

"Присвоїти військове звання бригадний генерал полковнику Прокопенку Денису Геннадійовичу - командиру 1 корпусу Національної гвардії України "Азов", - ідеться в указі Зеленського.

Варто зауважити, що раніше Прокопенко був полковником.

Денис "Редіс" Прокопенко

Денис Прокопенко (позивний "Редіс") - воїн Національної гвардії України, Герой України, який брав участь в обороні Маріуполя.

Народився 27 червня 1991 року в Києві. Вищу освіту здобув у Київському національному лінгвістичному університеті за спеціальністю "Германська філологія".

До початку військової кар'єри був активним учасником ультрас-руху футбольного клубу "Динамо" (Київ).

Військовий шлях Прокопенка почався в липні 2014 року, коли він приєднався до лав тоді ще батальйону "Азов". Пройшов шлях від рядового бійця до командира полку.

Світову популярність здобув 2022 року під час повномасштабного вторгнення РФ, керуючи 86-денною обороною Маріуполя та заводу "Азовсталь" у повному оточенні. У травні 2022 року Прокопенко потрапив до росіян у полон.