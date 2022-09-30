Украинские войска вошли в Ямполь вблизи Лимана: карта

Вооруженные силы Украины вошли в населенный пункт Ямполь в Донецкой области и вплотную подошли к Лиману с восточной стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deepstatemap .

В случае освоождения Ямполя оккупанты в городе Лиман окажутся в оперативном окружении. Украинские войска могут обрезать им пути отхода с запада, юга и востока, а трассу Лиман-Зариче наши воины уже взяли под огневой контроль.

Также в сети появилось видео с украинскими военными в Ямполе.