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Украинские войска вошли в Ямполь вблизи Лимана: карта

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Донецк, Пятница 30 сентября 2022 11:45
Украинские войска вошли в Ямполь вблизи Лимана: карта Фото: ВСУ освободили Ямполь и вплотную подошли к Лиману (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины вошли в населенный пункт Ямполь в Донецкой области и вплотную подошли к Лиману с восточной стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deepstatemap.

В случае освоождения Ямполя оккупанты в городе Лиман окажутся в оперативном окружении. Украинские войска могут обрезать им пути отхода с запада, юга и востока, а трассу Лиман-Зариче наши воины уже взяли под огневой контроль.

Украинские войска вошли в Ямполь вблизи Лимана: карта

Также в сети появилось видео с украинскими военными в Ямполе.

Напомним, по данным ISW, ВСУ к концу дня 29 сентября, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана.

Также ранее в Институте изучения войны сообщали, что российские войска могут потерпеть неизбежное поражение в районе Лимана.

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