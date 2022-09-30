Украинские войска вошли в Ямполь вблизи Лимана: карта
Вооруженные силы Украины вошли в населенный пункт Ямполь в Донецкой области и вплотную подошли к Лиману с восточной стороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deepstatemap.
В случае освоождения Ямполя оккупанты в городе Лиман окажутся в оперативном окружении. Украинские войска могут обрезать им пути отхода с запада, юга и востока, а трассу Лиман-Зариче наши воины уже взяли под огневой контроль.
Также в сети появилось видео с украинскими военными в Ямполе.
Напомним, по данным ISW, ВСУ к концу дня 29 сентября, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана.
Также ранее в Институте изучения войны сообщали, что российские войска могут потерпеть неизбежное поражение в районе Лимана.
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