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Зеленский подтвердил встречу делегаций Украины и США в Саудовской Аравии

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинская и американская делегации проведут встречу в Саудовской Аравии. Она состоится на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства отметил, что на понедельник, 10 марта, запланирован его визит в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом. 

"После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире", - подчеркнул Зеленский. 

По его словам, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно, чтобы достичь быстрого и надежного мира. 

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, сегодня, 6 марта, западные СМИ написали о том, что 12 марта украинские и американские чиновники встретятся в Саудовской Аравии.

В состав американской делегации войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

При этом в украинскую делегацию должны войти как минимум руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров.

По словам Уиткоффа, США планируют обсудить на встрече рамку для мирного соглашения между Украиной и Россией.

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