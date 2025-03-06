Зеленский подтвердил встречу делегаций Украины и США в Саудовской Аравии

Глава государства отметил, что на понедельник, 10 марта, запланирован его визит в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом.

"После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно, чтобы достичь быстрого и надежного мира.