Зеленський підтвердив зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії

Українська та американська делегації проведуть зустріч у Саудівській Аравії. Вона відбудеться наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
Глава держави зазначив, що на понеділок, 10 березня, заплановано його візит до Саудівської Аравії для зустрічі зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом.
"Після цього моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами. Україна найбільше зацікавлена у мирі", - наголосив Зеленський.
За його словами, Україна працює і працюватиме винятково конструктивно, щоб досягти швидкого та надійного миру.
Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, західні ЗМІ написали про те, що 12 березня українські та американські чиновники зустрінуться в Саудівській Аравії.
До складу американської делегації увійдуть держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц.
Водночас до української делегації мають увійти щонайменше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр оборони України Рустем Умєров.
За словами Віткоффа, США планують обговорити на зустрічі рамку для мирної угоди між Україною і Росією.
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