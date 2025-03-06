Зеленський підтвердив зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії

Глава держави зазначив, що на понеділок, 10 березня, заплановано його візит до Саудівської Аравії для зустрічі зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом.

"Після цього моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами. Україна найбільше зацікавлена у мирі", - наголосив Зеленський.

За його словами, Україна працює і працюватиме винятково конструктивно, щоб досягти швидкого та надійного миру.