UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зеленський підтвердив зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українська та американська делегації проведуть зустріч у Саудівській Аравії. Вона відбудеться наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Глава держави зазначив, що на понеділок, 10 березня, заплановано його візит до Саудівської Аравії для зустрічі зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом.

"Після цього моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами. Україна найбільше зацікавлена у мирі", - наголосив Зеленський.

За його словами, Україна працює і працюватиме винятково конструктивно, щоб досягти швидкого та надійного миру.

Зустріч у Саудівській Аравії

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, західні ЗМІ написали про те, що 12 березня українські та американські чиновники зустрінуться в Саудівській Аравії.

До складу американської делегації увійдуть держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц.

Водночас до української делегації мають увійти щонайменше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами Віткоффа, США планують обговорити на зустрічі рамку для мирної угоди між Україною і Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиСаудівська АравіяДопомога Україні