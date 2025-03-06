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СМИ узнали место и дату встречи топ-чиновников Украины и США

Четверг 06 марта 2025 19:21
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СМИ узнали место и дату встречи топ-чиновников Украины и США Иллюстративное фото: американские чиновники проведут встречу с украинскими в Саудовской Аравии (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Иван Носальский

Украинские и американские чиновники проведут встречу уже на следующей неделе. Вероятно, она состоится в среду, 12 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Fox News Джеки Генрих в соцсети X и корреспондента Axios Барака Равида в соцсети X.

"Рубио (госсекретарь США Марко Рубио - ред.), Уиткофф (спецпредставитель президента США по Ближнему Востовку Стив Уиткофф - ред.) и Уолтц (советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц - ред.) во вторник отправятся в Эр-Рияд, чтобы встретиться с украинцами, включая Ермака (руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака - ред.)", - написала корреспондент Fox News.

В свою очередь корреспондент Axios со ссылкой на несколько источников уточнил, что сама встреча пройдет в среду, 12 марта.

Анонс встречи

Напомним, отношения между странами ухудшились после ссоры Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме.

Но вчера, 5 марта, руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцом. Они договорились о встрече переговорных команд Украины и США в ближайшее время.

При этом президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 марта, подчеркнул, что США и Украина возобновили работу. Он выразил надежду на содержательную встречу, которая пройдет на следующей неделе.

Стоит заметить, что на 10 марта запланирован визит Зеленского в Саудовскую Аравию. Глава украинского государства должен был поехать туда 19 февраля, но визит перенесли из-за переговоров российских и американских чиновников в Эр-Рияде.

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