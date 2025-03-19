Зеленский подтвердил заинтересованность США в Запорожской АЭС

"Речь шла об атомной электростанции, которая сейчас находится под временной оккупацией (Запорожская АЭС - ред.). Она опасна, потому что Россия контролирует атомную электростанцию. Она не работает, потому что Россия с ней не знакома, она оккупирована", - отметил Зеленский.

По словам президента, с Трампом они обсуждали, сможет ли Украина восстановить эту станцию.

"Я сказал, что только станции недостаточно, потому что должна быть правильная инфраструктура, должно быть водоснабжение, технический персонал и много других шагов, которые необходимы для того, чтобы станция стала рентабельной через 1,5-2 года. Она должна приносить электричество, особенно для людей", - добавил глава украинского государства.

Зеленский отметил, что Трамп спросил, будет ли понимание украинской власти, что США может восстановить ЗАЭС.

"Я ответил, что да, если будет возможность модернизировать, вкладывать деньги и тому подобное. Мы готовы обсудить это. Но мы говорили исключительно об одной станции, которая находится под контролем "патриотов" (россиян - ред.), - подчеркнул Зеленский.

Ситуация с Запорожской АЭС

Напомним, сегодня в Белом доме заявили, что президент Дональд Трамп во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским обсудил вопрос электростанций и АЭС в Украине. Он отметил, что США могут помочь Украине в управлении ими.

"Американская собственность на эти станции стала бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры", - добавила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.