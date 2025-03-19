Зеленський підтвердив зацікавленість США у Запорізькій АЕС

"Йшлося про атомну електростанцію, яка зараз перебуває під тимчасовою окупацією (Запорізька АЕС - ред.). Вона небезпечна, тому що Росія контролює атомну електростанцію. Вона не працює, тому що Росія з нею не знайома, вона окупована", - зазначив Зеленський.

За словами президента, з Трампом вони обговорювали, чи зможе Україна відновити цю станцію.

"Я сказав, що тільки станції недостатньо, тому що має бути правильна інфраструктура, має бути водопостачання, технічний персонал і багато інших кроків, які необхідні для того, щоб станція стала рентабельною через 1,5-2 роки. Вона має приносити електрику, особливо для людей", - додав глава української держави.

Зеленський зазначив, що Трамп запитав, чи буде розуміння української влади, що США може відновити ЗАЕС.

"Я відповів, що так, якщо буде можливість модернізувати, вкладати гроші тощо. Ми готові обговорити це. Але ми говорили виключно про одну станцію, яка перебуває під контролем "патріотів" (росіян - ред.), - підкреслив Зеленський.

Ситуація із Запорізькою АЕС

Нагадаємо, сьогодні у Білому домі заявили що президент Дональд Трамп під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським обговорив питання електростанцій та АЕС в Україні. Він зазначив, що США можуть допомогти Україні в управлінні ними.

"Американська власність на ці станції стала б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою для української енергетичної інфраструктури", - додала речниця Білого дому Керолайн Левітт.