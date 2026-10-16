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Зеленский подтвердил большой дефицит Patriot: большинство ракет передают на Ближний Восток

14:54 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Зеленский подтвердил большой дефицит Patriot: большинство ракет передают на Ближний Восток Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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В Украине велик дефицит ракет Patriot, PAC-2 и PAC-3: большинство из них давно идет на Ближний Восток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского на брифинге в Брюсселе.

Ракеты идут на Ближний Восток

"Сейчас есть большой дефицит. Большинство ракет PAC-2 и PAC-3 уже длительное время передается на Ближний Восток. Это не является каким-то секретом", - сказал Зеленский.

"Мы не являемся приоритетом номер один относительно выделения PAC-2 и PAC-3. Но тем не менее мы благодарны за то количество ракет, которое можем получить через PURL", - добавил он.

Зеленский поблагодарил НАТО, финансирующих это европейцев, администрацию Белого дома и Соединенные Штаты Америки.

Кто платит и откуда берут ракеты

Часть ракет поступает из США по программе PURL.

"Мы получаем PAC-2 и PAC-3 от Соединенных Штатов Америки через программу PURL. За это платит Европа, то есть это не бесплатные ракеты и не подарки", - пояснил президент.

"Мы работаем с Европой и другими странами мира и собираем по 3, 5, 10 ракет. Сколько сможем согласовать, сколько соответствующих ракет сможем унести, столько и доставляем в Украину, чтобы защищать людей", - рассказал глава государства.

"Сегодня мы защищаем инфраструктуру, прежде всего, энергетику. Вы прекрасно знаете все эти вызовы", - отметил Зеленский.

Напомним, о том, что в Украине закончились ракеты-перехватчики Patriot, сообщил источник CNN.

Поэтому почти все баллистические ракеты во время последнего удара не были перехвачены.

Ранее РБК-Украина писала, что Япония планирует рассмотреть передачу Украине ракет для Patriot.

По словам бывшего министра обороны Японии Ицунори Онодери, в стране есть юридические ограничения, но правительство намерено начать внутренние обсуждения.

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