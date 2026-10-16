Зеленський підтвердив великий дефіцит Patriot: більшість ракет передають на Близький Схід
В Україні великий дефіцит ракет Patriot, PAC-2 і PAC-3: більшість із них давно йде на Близький Схід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського на брифінгу в Брюсселі.
Ракети йдуть на Близький Схід
"Зараз є великий дефіцит. Більшість ракет PAC-2 і PAC-3 уже тривалий час передається на Близький Схід. Це не є якимось секретом", - сказав Зеленський.
"Ми не є пріоритетом номер один щодо виділення PAC-2 і PAC-3. Але тим не менш ми вдячні за ту кількість ракет, яку можемо отримати через PURL", - додав він.
Зеленський подякував НАТО, європейцям, які це фінансують, адміністрації Білого дому та Сполученим Штатам Америки.
Хто платить і звідки беруть ракети
Частина ракет надходить зі США через програму PURL.
"Ми отримуємо PAC-2 і PAC-3 від Сполучених Штатів Америки через програму PURL. За це платить Європа, тобто це не безкоштовні ракети й не подарунки", - пояснив президент.
"Ми працюємо з Європою та іншими країнами світу й збираємо по 3, 5, 10 ракет. Скільки зможемо узгодити, скільки відповідних ракет зможемо забрати, стільки й доставляємо в Україну, щоб захищати людей", - розповів глава держави.
"Сьогодні ми захищаємо інфраструктуру, передусім енергетику. Ви прекрасно знаєте всі ці виклики", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, про те, що в Україні закінчилися ракети-перехоплювачі Patriot, повідомило джерело CNN.
Через це майже всі балістичні ракети під час останнього удару не були перехоплені.
Раніше РБК-Україна писало, що Японія планує розглянути передачу Україні ракет для Patriot.
За словами колишнього міністра оборони Японії Іцунорі Онодери, в країні є юридичні обмеження, але уряд має намір розпочати внутрішні обговорення.