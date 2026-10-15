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В Украине снова закончились ракеты-перехватчики Patriot, баллистику отбить нечем, - CNN

18:42 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
В Украине снова закончились ракеты-перехватчики Patriot, баллистику отбить нечем, - CNN Фото: Украина испытывает острый дефицит ракет-перехватчиков Patriot (Getty Images)
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У Украины нет перехватчиков Patriot для обороны от российских воздушных атак. Последний массированный удар баллистики не был отражен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В Украине закончились ракеты к Patriot

В Украине закончились ракеты для американской системы противовоздушной обороны Patriot. Это делает страну более уязвимой к атакам российских баллистических ракет, сообщает источник CNN.

Информатор говорит, что "почти все баллистические ракеты с последнего удара не были перехвачены из-за отсутствия (ракет-перехватчиков - ред.)".

В ходе этого обстрела в ночь на 14 октября российские баллистические ракеты поразили три электростанции в Киеве и энергетическую инфраструктуру в Харькове.

В тот день в Киеве погибли четыре человека и 25 получили ранения, напомнило издание.

Влияние дизельного соглашения

Дефицит ракет в Patriot происходит на фоне публичной розни между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет издание.

Ранее Трамп заключил соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным об импорте российского дизельного топлива и усилил давление на Украину, чтобы она прекратила удары по российским НПЗ.

Проблема длится месяцами

В течение месяцев Зеленский неоднократно предупреждал, что в Украине заканчиваются ракеты-перехватчики Patriot американского производства.

Но они дорогие и дефицитные во всем мире. Ибо другие страны потратили свои запасы или хотят укрепить свои оборонные системы на фоне войны в Иране.

Считается, что это не первый случай, когда в Украине полностью заканчиваются ракеты-перехватчики Patriot и Зеленский публично боролся за получение большего количества этих ракет.

В середине августа украинские чиновники уже заявляли, что в стране практически закончились ракеты-перехватчики.

В августе Зеленский рассказал CNN, что у Украины лишь десятая часть ракет-перехватчиков, которые ей крайне необходимы.

Месяц спустя украинский президент высказался более обнадеживающе, заявив, что страна "получит лицензию на производство ракет Patriot" от Соединенных Штатов. Но пока лицензия не получена.

Ранее РБК-Украина писало, что Греция и Испания отказались передать Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, несмотря на то, что у части из них уже истекает срок годности.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина собирает ракеты небольшими партиями - по одной-две единицы напрямую от лидеров стран. По его словам, только США могли бы оказать такую помощь масштабно.

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