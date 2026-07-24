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Киров подвергался ракетной атаке: предварительно, атакован завод "Авиатек"

08:11 24.07.2026 Пт
1 мин
Что известно об атаке на Киров?
aimg Эдуард Ткач
Киров подвергался ракетной атаке: предварительно, атакован завод "Авиатек" Фото: местные власти атаку не комментировали (t.me/mchs_official)
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Утром в пятницу, 24 июля, российский город Киров был атакован ракетами. В результате удара, предварительно, пострадало предприятие российского ВПК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-паблики.

Местные власти на официальных каналах в Telegram ни о какой угрозе или атаке не сообщали. Однако мониторинговые паблики написали, что примерно в 7 утра по Кирову прилетели ракеты.

По предварительным данным, ракетному обстрелу подвергся "Авиатек". Это машиностроительное предприятие, которое специализируется на производстве авиационных комплектующих, зенитных управляемых ракет и средств спасения пилотов.

После атаки в районе здания предприятия возник пожар, а над самим объектом поднялся большой столб дыма.

Насколько критичны последствия атаки, пока информации нет.

Другие удары по РФ

Напомним, что Киров был не единственным городом, который попал под атаку.

Этой ночью дроны массировано атаковали Ленинградскую область и непосредственно пригород Санкт-Петербурга. В результате атаки под удар попали сразу два склада компании Wildberries.

Кроме того, этой ночью дроны посетили временно оккупированный Крым. В Симферополе тоже был атакован склад Wildberries.

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