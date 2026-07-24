Киров подвергался ракетной атаке: предварительно, атакован завод "Авиатек"

Утром в пятницу, 24 июля, российский город Киров был атакован ракетами. В результате удара, предварительно, пострадало предприятие российского ВПК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-паблики.

Местные власти на официальных каналах в Telegram ни о какой угрозе или атаке не сообщали. Однако мониторинговые паблики написали, что примерно в 7 утра по Кирову прилетели ракеты.

По предварительным данным, ракетному обстрелу подвергся "Авиатек". Это машиностроительное предприятие, которое специализируется на производстве авиационных комплектующих, зенитных управляемых ракет и средств спасения пилотов.

После атаки в районе здания предприятия возник пожар, а над самим объектом поднялся большой столб дыма.

Насколько критичны последствия атаки, пока информации нет.