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В Крыму атакован склад Wildberries, возник масштабный пожар (видео)

02:39 24.07.2026 Пт
2 мин
Что известно об атаке на Крым?
aimg Эдуард Ткач
В Крыму атакован склад Wildberries, возник масштабный пожар (видео) Иллюстративное фото: в компании косвенно подтвердили атаку (Getty Images)
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В ночь на 24 июля оккупированный Крым массировано атаковали дроны. В результате атаки уже известно о пожаре на складе Wildberries.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-паблики.

Согласно публикациям, угроза применения дронов возникла еще вечером, после 22:20. Спустя час взрывы прогремели сразу в нескольких городах.

В частности, было громко в Севастополе, в Феодосии мог быть прилет в районе порта, а в Симферополе было видно пожар в районе ГРЭС (вероятно, могла быть атакована ТЕЦ).

Позже, после 01:00 в OSINT-пабликах массово стали распространяться кадры с пожаром на складе Wildberries в Симферополе. Возгорание подтверждали непосредственно авторы видео. На кадрах было видно, что возник огромный пожар, а также были вспышки, похожие на салют.

Вскоре атаку косвенно подтвердили в самой компании, заявив, что эвакуировали персонал.

"Сортировочный центр компании в Симферополе был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности", - написали в пресс-службе WB после атаки.

Ситуация в Крыму

Напомним, 19 июля стало известно, что украинские дроны почти полностью парализовали работу Керченской паромной переправы. Из пяти паромов, которые обеспечивали логистику врага, большинство было уничтожено или серьезно повреждено.

Также мы писали, что Россия все больше усиливает контроль над оккупированным Крымом. Как стало известно, в некоторых городах мобильная связь и доступ к интернету будут доступны только часть суток.

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