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В Джанкое на севере Крыма раздались взрывы возле аэродрома, возник пожар

Среда 17 апреля 2024 04:28
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В Джанкое на севере Крыма раздались взрывы возле аэродрома, возник пожар Фото: взрывы в Крыму произошли сегодня, 17 апреля (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированном Джанкое на севере Крыма прозвучали взрывы и возник пожар сегодня ночью, 17 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

Местные жители сообщают, что взрывы и пожар возникли в районе местного военного аэродрома. Судя по фото, с места взрыва поднимается огонь и густой дым.

В Джанкое на севере Крыма раздались взрывы возле аэродрома, возник пожар

На данный момент о причинах и последствиях нескольких взрывов в Джанкое ничего не сообщалось.

Отмечается, что на военном аэродроме в Джанкое дислоцируется 39-й вертолётный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ в составе трех авиационных эскадрилий.

Оккупанты превратили Джанкой в военную базу

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты превратили Джанкой в Крыму в логистический центр и военную базу.

Так, в апреле партизаны в оккупированном Джанкое нашли склад армии РФ. Захватчики разместили его рядом с гражданской инфраструктурой. Также партизаны зафиксировали переброску тяжелой техники РФ из Азовского в сторону Джанкоя. Оккупанты направили ее на Херсонское направление.

Кроме того, войска РФ установили в Джанкое мощный узел системы ПВО. По данным партизан, на аэродроме Джанкоя дополнительно размещены зенитно-ракетные комплексы, которые никак не замаскированы.

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