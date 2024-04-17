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Гуменюк об ударе по аэродрому в Джанкое: законная цель, сезон "хлопков" продолжается

Крым, Среда 17 апреля 2024 11:25
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Гуменюк об ударе по аэродрому в Джанкое: законная цель, сезон "хлопков" продолжается Фото: спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Аэродром во временно оккупированном Джанкое в Крыму является законной целью для Сил обороны Украины. А удары по нем - это ни что иное, как продолжение сезона "хлопков".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время эфира "Радио Свобода".

По ее словам, важно дождаться официального комментария от Генштаба ВСУ.

"В Крыму продолжается сезон "бавовны". Результаты следует дождаться от Генерального штаба. Все же право "джанкойской ночи". И они должны его соблюсти. На самом деле то, что происходит боевая работа, мы никогда не скрываем. Но результаты даем верифицированные - то есть уточненные, выверенные и имеющие официальное подтверждение", - сказала Гуменюк.

В тоже время, как отметила спикер, военный аэродром в Джанкое - законная цель, соответствующий объект, на котором базировалась в том числе армейская авиация РФ.

"Кроме того, мы знаем, что во время своего расположения на Крымском полуострове, используя его как мощный милитарихаб, россияне часто меняли места дислокации разных подразделений и перемещали их для того, чтобы отвести от вероятного поражения. Но не все маневры были удачными", - сказала она.

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