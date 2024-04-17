Гуменюк об ударе по аэродрому в Джанкое: законная цель, сезон "хлопков" продолжается

Аэродром во временно оккупированном Джанкое в Крыму является законной целью для Сил обороны Украины. А удары по нем - это ни что иное, как продолжение сезона "хлопков".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время эфира " Радио Свобода ".

По ее словам, важно дождаться официального комментария от Генштаба ВСУ.

"В Крыму продолжается сезон "бавовны". Результаты следует дождаться от Генерального штаба. Все же право "джанкойской ночи". И они должны его соблюсти. На самом деле то, что происходит боевая работа, мы никогда не скрываем. Но результаты даем верифицированные - то есть уточненные, выверенные и имеющие официальное подтверждение", - сказала Гуменюк.

В тоже время, как отметила спикер, военный аэродром в Джанкое - законная цель, соответствующий объект, на котором базировалась в том числе армейская авиация РФ.

"Кроме того, мы знаем, что во время своего расположения на Крымском полуострове, используя его как мощный милитарихаб, россияне часто меняли места дислокации разных подразделений и перемещали их для того, чтобы отвести от вероятного поражения. Но не все маневры были удачными", - сказала она.

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