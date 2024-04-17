Не только Джанкой. Сколько еще есть аэродромов в Крыму и что на них держат россияне

Ночью 17 апреля в Крыму на военном аэродроме Джанкоя раздались взрывы, а также вспыхнул пожар. Однако это не единственный аэродром в оккупированном Крыму, который активно используют оккупанты.

Какие еще есть аэродромы в Крыму и что на них держат россияне - в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались публикации Telegram-каналов "Крымский ветер", Astra, данные по wikipedia, публикации портала "Милитарный", "Армия INFORM".

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Взрывы в Джанкое

В ночь на 17 апреля в Джанкое, расположенном на севере оккупированного Крыма, раздались мощные взрывы. После этого в сети публиковали кадры мощного пожара, вспыхнувшего в районе аэродрома.

Позже появились фото со спутника, зафиксировавшего шесть очагов пожара на военном аэродроме в Джанкое. Согласно опубликованному изображению, пожар был достаточно масштабным.

Оккупационные власти, назначенные россиянами, не комментировали ситуацию в Джанкое.

Фото: в Джанкое после ночных взрывов был пожар (t.me/Crimeanwind)

Что известно об аэродроме Джанкоя

В Джанкое находится военный аэродром, ставший фактически логистическим хабом российских оккупантов. Через него осуществляется поставки оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.

Аэродром может принимать тяжелые транспортные самолеты. Из открытых источников известно, что там базируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ.

В сети сообщали, что в Джанкое в последнее время фиксировались пусковые установки. вражеских ЗРК С-300/С-400.

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Какие еще есть аэродромы в Крыму

На территории временно оккупированного Крыма, кроме Джанкоя, есть еще по меньшей мере три важных аэродрома, которые используют россияне. При этом ранее в Воздушных силах ВСУ говорили, что для авиации оккупанты используют по меньшей мере пять крымских аэродромов. В Крыму насчитывается 15 аэродромов, но большая часть из них не используется под авиацию.

Один из ключевых аэродромов находится недалеко от города Саки в западной части полуострова. До оккупации была база Военно-морских сил Украины. Как известно, сейчас в Саках базируется российский 43-й истребительный полк, в составе которого Су-30СМ, Су-33 и Су-24М.

Этот аэродром не раз был атакован украинскими войсками. Так, в начале года Воздушные силы ВСУ ударили по аэродрому Саки, где находился пункт управления врага.

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Другой важный аэродром "Бельбек" к северу от Севастополя. На нем базируются Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 и Су-27М. Также сообщалось, что он может принимать стратегические бомбардировщики Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС. Это самолеты, наносящие удары по Украине ракетами с дальностью действия более 5000 км.

Как и Саки, аэродром Бельбек был атакован неоднократно, в частности западными ракетами Storm Shadow/SCALP.

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Еще один стратегический для врага аэродром - "Гвардейское", который находится к северу от Симферополя. Это авиационная база, с которой взлетает боевая авиация.

На нем дислоцируются две эскадрильи из 12 фронтовых бомбардировщиков Су-24М и 12 штурмовиков Су-25СМ в каждой.

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