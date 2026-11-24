Украина подтвердила атаку на российское судно "Спарта II" в Финском заливе. Корабль перевозил оружие, поэтому стал целью украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью Bloomberg .

Зеленский подтвердил, что украинские силы атаковали судно. По его словам, Украина имеет право наносить удары по кораблям под российским флагом, если они перевозят оружие или подсанкционные грузы.

"Мы все сделали правильно", – заявил президент.

Он пояснил, что законными целями для Украины являются суда, которые транспортируют оружие или находящиеся под санкциями грузы.

"Каждое судно под российским флагом, все, что перевозит оружие или любой груз, на который наложены санкции и может содержать Бог знает что, является для нас законной целью в российских территориальных или нейтральных водах", - подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, беспилотник атаковал корабль в российских территориальных водах. После удара на судне вспыхнул пожар, а затем он начал дрейфовать в водах Финляндии. Позже корабль отбуксировали.

Он подчеркнул, что украинские военные нанесли удар именно в российских территориальных водах и имели на это право. Однако он признал, что дальнейший дрейф судна вызвал дополнительные вопросы.

Зеленский также рассказал, что операция вызвала неоднозначную реакцию. По его словам, некоторые европейские партнеры обеспокоены тем, что инцидент произошел в Балтийском море.

"Некоторые европейские партнеры беспокоятся, когда что-то происходит в Балтийском море", – отметил президент.

Он добавил, что поручил министрам и военным активнее общаться с союзниками, чтобы те получали достаточно информации об украинских операциях и не узнавали о них неожиданно.

Что известно об атаке на "Спарту II"

Напомним, 21 ноября беспилотники атаковали российское грузовое судно "Спарту II" в Финском заливе. После удара на борту вспыхнул пожар, корабль потерял управление, а течение отнесло его к территориальным водам Финляндии.

22 ноября российское спасательное судно начало буксировать судно из финских вод.