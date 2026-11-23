Российское спасательное судно начало буксировать из финских вод грузовое судно Sparta II, атаковавшее дроны. Перед этим пожар на нем два дня тушили корабли трех стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Судно направлялось в Калининград. По данным Сил обороны Финляндии, его повредили в международных водах к западу от российского острова Гогланд. Это совпадает с тем, что говорили российские чиновники.

Финские военные считают, что удар по Sparta II в субботу, вероятно, нанесла Украина. После атаки судно унесло в воды Финляндии.

Всех 16 членов экипажа эвакуировали на стоящее рядом российское судно. Один моряк получил легкие травмы.

"Тепловизоры показывают, что некоторые контейнеры нагреты, но судно достаточно стабильно, чтобы начать буксировку", - говорится в заявлении финской береговой охраны.

О начале буксировки в воскресенье, 22 ноября, заявила Береговая охрана Финляндии. Когда судно покинет финские воды, ответственность за спасательную операцию перейдет в Россию.

Sparta II – грузовое судно под российским флагом длиной 121 метр. Он принадлежит российской компании "Оборонлогистика" и вышел из Санкт-Петербурга в пятницу, по данным LSEG.

Как отмечено на сайте компании, "Оборонлогистика" предоставляет логистические услуги Министерству обороны РФ. Судно находится под санкциями США.

Командующий ВМС Эстонии Иво Варк в эфире вещателя ERR заявил, что новые атаки в Финском заливе исключать нельзя. На прошлой неделе финские военные сообщили, что зафиксировали в том же районе удар по российскому военному кораблю.

В этом году Киев не раз запускал военные дроны в сторону Ленинградской области РФ. Часть из них залетала в воздушное пространство стран Балтии.

Напомним, командующий Пограничной службой Финляндии Илья Ильин предупреждал, что из-за неконтролируемого пожара корабль может даже затонуть. В то же время, он заверил, что угрозы для судоходства и людей нет.

Также РБК-Украина писала, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна назвал удар по судну последствием самообороны Украины. По его словам, по просьбе Финляндии к тушению пожара был присоединен эстонский корабль "Генерал Курвитс".

Кроме того, в Финляндии расследуют, мог ли российский вертолет залететь в воздушное пространство страны 21 ноября. Министр обороны Финляндии Антти Хякканен допустил, что это могло быть связано со спасением поврежденного судна.