Россия начала буксировать судно Sparta II, которое подбили дроны в Финском заливе
Российское спасательное судно начало буксировать из финских вод грузовое судно Sparta II, атаковавшее дроны. Перед этим пожар на нем два дня тушили корабли трех стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
О начале буксировки в воскресенье, 22 ноября, заявила Береговая охрана Финляндии. Когда судно покинет финские воды, ответственность за спасательную операцию перейдет в Россию.
"Тепловизоры показывают, что некоторые контейнеры нагреты, но судно достаточно стабильно, чтобы начать буксировку", - говорится в заявлении финской береговой охраны.
Всех 16 членов экипажа эвакуировали на стоящее рядом российское судно. Один моряк получил легкие травмы.
Финские военные считают, что удар по Sparta II в субботу, вероятно, нанесла Украина. После атаки судно унесло в воды Финляндии.
Судно направлялось в Калининград. По данным Сил обороны Финляндии, его повредили в международных водах к западу от российского острова Гогланд. Это совпадает с тем, что говорили российские чиновники.
Sparta II – грузовое судно под российским флагом длиной 121 метр. Он принадлежит российской компании "Оборонлогистика" и вышел из Санкт-Петербурга в пятницу, по данным LSEG.
Как отмечено на сайте компании, "Оборонлогистика" предоставляет логистические услуги Министерству обороны РФ. Судно находится под санкциями США.
Командующий ВМС Эстонии Иво Варк в эфире вещателя ERR заявил, что новые атаки в Финском заливе исключать нельзя. На прошлой неделе финские военные сообщили, что зафиксировали в том же районе удар по российскому военному кораблю.
В этом году Киев не раз запускал военные дроны в сторону Ленинградской области РФ. Часть из них залетала в воздушное пространство стран Балтии.
Напомним, командующий Пограничной службой Финляндии Илья Ильин предупреждал, что из-за неконтролируемого пожара корабль может даже затонуть. В то же время, он заверил, что угрозы для судоходства и людей нет.
Также РБК-Украина писала, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна назвал удар по судну последствием самообороны Украины. По его словам, по просьбе Финляндии к тушению пожара был присоединен эстонский корабль "Генерал Курвитс".
Кроме того, в Финляндии расследуют, мог ли российский вертолет залететь в воздушное пространство страны 21 ноября. Министр обороны Финляндии Антти Хякканен допустил, что это могло быть связано со спасением поврежденного судна.