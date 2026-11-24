Україна підтвердила атаку на російське судно "Спарта II" у Фінській затоці. Корабель перевозив зброю, тому став ціллю українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Bloomberg .

Зеленський підтвердив, що українські сили атакували судно. За його словами, Україна має право завдавати ударів по кораблях під російським прапором, якщо вони перевозять зброю або підсанкційні вантажі.

"Ми все зробили правильно", - заявив президент.

Він пояснив, що законними цілями для України є судна, які транспортують зброю або вантажі, що перебувають під санкціями.

"Кожне судно під російським прапором, все, що перевозить зброю або будь-який вантаж, на який накладено санкції і який може містити Бог знає що, є для нас законною ціллю в російських територіальних або нейтральних водах", - наголосив Зеленський.

За словами глави держави, безпілотник атакував корабель у російських територіальних водах. Після удару на судні спалахнула пожежа, а згодом воно почало дрейфувати у водах Фінляндії. Пізніше корабель відбуксирували.

Він наголосив, що українські військові завдали удару саме в російських територіальних водах і мали на це право. Однак він визнав, що подальший дрейф судна спричинив додаткові запитання.

Зеленський також розповів, що операція викликала неоднозначну реакцію. За його словами, деякі європейські партнери занепокоєні через те, що інцидент стався в Балтійському морі.

"Деякі європейські партнери турбуються, коли щось відбувається в Балтійському морі", - зазначив президент.

Він додав, що доручив міністрам і військовим активніше комунікувати із союзниками, щоб ті отримували достатньо інформації про українські операції та не дізнавалися про них несподівано.

Що відомо про атаку на "Спарту II"

Нагадаємо, 21 листопада безпілотники атакували російське вантажне судно "Спарту II" у Фінській затоці. Після удару на борту спалахнула пожежа, корабель втратив керування, а течія віднесла його до територіальних вод Фінляндії.

22 листопада російське рятувальне судно почало буксирувати судно з фінських вод.