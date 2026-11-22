Удар Украины по российскому сухогрузу в Финском заливе является следствием украинской самообороны от российской агрессии.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Дипломат подчеркнул, что Эстония не разрешала другим странам использовать свое воздушное пространство или морские воды для проведения военных операций.

В то же время, по словам главы МИД, инцидент не создал непосредственной угрозы для страны и не повысил уровень военной опасности со стороны России.

Тсахкна добавил, что Эстония поддерживает тесный контакт с финскими коллегами и союзниками.

"По просьбе Финляндии в район происшествия был направлен корабль ВМС Эстонии "Генерал Курвитс". Корабль задействован в тушении пожара", - сообщил Цахкна.

Дипломат также рассказал о разговоре с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен.

Эстония координирует свои действия с северными союзниками и реагирует на ситуацию, заявил министр. Он отметил, что европейские страны все больше ощущают последствия войны, которую Россия ведет против Украины.

По словам главы МИД, Европа все острее сталкивается с последствиями российской агрессии против Украины.

Он подчеркнул, что инцидент в Финском заливе стал очередным побочным эффектом российской захватнической войны и самообороны Украины.

"Украина имеет право защищаться", - напомнил Цахкна.

В свою очередь, премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что обсудил ситуацию в Финском заливе с финским коллегой Петтери Орпо.

По его словам, в этой ситуации важно подчеркнуть, что Эстония не давала разрешения на использование своего воздушного пространства или морской акватории для нанесения ударов по России. Он также отметил, что произошедшее стало следствием российской агрессии, а Украина имеет право защищаться.

"В нынешней ситуации важно четко напомнить факты. Эстония не давала разрешения на использование своего воздушного пространства или морской акватории для нанесения ударов по России. Эти события - следствие агрессивной войны России против Украины. Украина имеет полное право защищаться от агрессора. Премьер-министр Финляндии также подчеркнул право Украины защищаться от агрессора", - заявил он.