В Финском заливе беспилотники атаковали российское грузовое судно, направлявшееся в Калининград. После удара на борту вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и сообщение в Telegram губернатора Калиинградской области Алексея Беспрозванных.

По словам Беспрозванных, инцидент произошел в нейтральных водах Финского залива. В настоящее время идет эвакуация экипажа, а специалисты выясняют обстоятельства происшествия и оценивают его последствия.

Губернатор заверил, что атака не отразится на поставках Калининградской области. Он также сообщил, что координирует действия с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и представителями Росморречфлота.

Между тем, финская сторона подтвердила, что поврежденное судно загорелось и начало дрейфовать из международных вод в территориальные воды Финляндии.

В финской пограничной службе заявили, что ситуация не представляет угрозы для других судов.

"Ситуация не представляет опасности для другого морского судоходства... В сотрудничестве с другими органами власти Финляндии и на международном уровне ведутся подготовительные работы к возможным спасательным операциям", - говорится в заявлении финской пограничной службы.

Калининградская область – русский эксклав на побережье Балтийского моря, граничащий с Польшей и Литвой. Она отделена от основной территории России и имеет стратегическое значение для Москвы.