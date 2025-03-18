Зеленский подтвердил предстоящий обмен пленными между Украиной и Россией

Переговоры Трампа и Путина

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин сегодня, 18 марта, 2,5 часа общались по телефону. Они обсуждали урегулирование войны России против Украины.

Во время переговоров Путин заявил о том, что завтра между Украиной и Россией пройдет очередной обмен военнопленными в формате 175 на 175.

При этом, по словам диктатора, Россия решила передать Украине 23 тяжелораненых украинских воина. Пока что украинская сторона не подтверждала это.

Детально о том, как прошли переговоры Трампа с Путиным, - в материале РБК-Украина.

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