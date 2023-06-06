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Зеленский о подрыве Каховской ГЭС: террористам не удастся остановить Украину

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их надо выгнать из каждого уголка украинской земли. Им не удастся остановить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора", - отметил он.

По его словам, только победа Украины вернет безопасность. "И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину", - добавил президент.

Зеленский сообщил, что созвал СНБО по этому поводу. "Все службы работают. Пожалуйста, распространяйте только официальную и проверенную информацию", - написал он.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские войска совершили подрыв Каховской ГЭС ночью, 6 июня. Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, пытаясь разыграть очередную карту техногенного шантажа, чтобы таким образом давить на Украину.

По ее мнению, не имея сил больше ждать, откуда же пойдет контрнаступление ВСУ, они пытаются таким образом спровоцировать определенную ситуацию. "А поняв, что натворили, сейчас сами эвакуируются", - добавила Гуменюк.

Ка сообщало РБК-Украина, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС.

Креме того, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что Россия может готовить подрыв дамбы Каховской ГЭС для того, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ.

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Владимир Зеленский