Зеленський про підрив Каховської ГЕС: терористам не вдасться зупинити Україну

"Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору", - зазначив він.

За його словами, лише перемога України поверне безпеку. "І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну",- додав президент.

Зеленський повідомив, що скликав РНБО з цього приводу. "Усі служби працюють. Будь ласка, поширюйте лише офіційну та перевірену інформацію", - написав він.

Підрив Каховської ГЕС

Російські війська здійснили підрив Каховської ГЕС уночі, 6 червня. Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, намагаючись розіграти чергову карту техногенного шантажу, щоб у такий спосіб тиснути на Україну.

На її думку, не маючи сил більше чекати, звідки піде контрнаступ ЗСУ, вони намагаються таким чином спровокувати певну ситуацію. "А зрозумівши, що наробили, зараз самі евакуюються", - додала Гуменюк.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські терористи замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС.

Крім того, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що Росія може готувати підрив дамби Каховської ГЕС для того, щоб уповільнити контрнаступ ЗСУ.