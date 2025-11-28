Зеленский не подпишет ни одного документа об отказе от территорий Украины, - Ермак

По его словам, ни один здравомыслящий человек сегодня не подписал бы документ об отказе от территории.

"Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы откажемся от территории. Он не подпишет соглашение об отказе от территории", - заверил Ермак.

Также руководитель Офиса президента подчеркнул, что Конституция Украины это запрещает.

"Никто не может этого сделать, если не хочет идти против Конституции Украины и украинского народа", - отметил он.

Андрей Ермак сообщил, что на следующем этапе переговоров президент намерен провести красную линию в вопросе отказа от украинских территорий, временно оккупированных Россией.

"Сейчас мы можем реально говорить только об определении линии соприкосновения. Это то, что мы должны сделать", - сказал Ермак.