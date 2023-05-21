Какие документы необходимы для прохождения ВЛК: список

Для прохождения военно-врачебной комиссии необходимо подготовить определенные документы. В Минобороны опубликовали полный список.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center .

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что ВЛК в Украине будет работать на базе гражданских медицинских учреждений по программе медгарантий.

К тому же, в Украине планируют постепенно ускорить и улучшить процесс прохождения военно-врачебной комиссии.

В частности, Министерство обороны запускает систему электронной записи к врачам в рамках ВЛК.

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