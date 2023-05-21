Какие документы необходимы для прохождения ВЛК: список
Фото: какие документы необходимы для прохождения ВЛК (Getty Images)
Для прохождения военно-врачебной комиссии необходимо подготовить определенные документы. В Минобороны опубликовали полный список.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.
Документы, необходимые для прохождения ВЛК:
- направление на медицинское освидетельствование ВЛК;
- медицинская книга, медицинские справки, результаты осмотров и обследований;
- удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);
- медицинская характеристика (необязательный документ в военное время);
- служебная характеристика (необязательный документ в военное время);
- оригинал справки об обстоятельствах травмы от твоей воинской части ИЛИ заверенная копия акта о несчастном случае;
- удостоверение УБД (по наличию);
- выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих - участников боевых действий. Выдержки могут быть в виде ксерокопий, однако заверены соответствующими должностными лицами и печатью воинской части.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что ВЛК в Украине будет работать на базе гражданских медицинских учреждений по программе медгарантий.
К тому же, в Украине планируют постепенно ускорить и улучшить процесс прохождения военно-врачебной комиссии.
В частности, Министерство обороны запускает систему электронной записи к врачам в рамках ВЛК.
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