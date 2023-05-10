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Е-очередь и увеличение количества ВВК. В Украине улучшат процесс прохождения медкомиссии

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Среда 10 мая 2023 13:44
Е-очередь и увеличение количества ВВК. В Украине улучшат процесс прохождения медкомиссии Иллюстративное фото: в Украине улучшат процесс прохождения медкомиссии (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине планируют постепенно ускорить и улучшить процесс прохождения военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

Усовершенствование процесса прохождения ВВК предусматривает:

  • увеличение сети ВВК за счет их дополнительного развертывания в гражданских учреждениях здравоохранения;
  • отдельное финансирование оплаты услуг медработников, которых привлекают к проведению медосмотров для оценки степени пригодности к военной службе;
  • внедрение электронной очереди записи на ВВК, электронный документооборот между воинскими частями, ТЦК СП и учреждениями здравоохранения;
  • привлечение учреждений здравоохранения из системы Минобороны для работы с ЕСОЗ (электронная система здравоохранения). Учреждения здравоохранения из системы Минобороны будут иметь доступ к анамнезу человека, в частности в электронной медицинской карточке;
  • внедрение современных подходов к обслуживанию при прохождении ВВК (доступный и удобный сервис);
  • осуществление информационной поддержки (горячая линия) и внедрение информационных продуктов, которые помогут военным получить помощь.

При этом изменения будут постепенными. Процесс предполагает внесение изменений в ряд нормативно-правовых актов, технических разработок и тестирований ресурсов.

Над сменами работает рабочая группа, в которую входят подразделения ВСУ, Минобороны, Минздрава, Министерства по делам ветеранов, Минцифры и ОО "Принцип".

РБК-Украина сообщало, что Минобороны запускает систему электронной записи к врачам в рамках ВВК.

Кроме того, ВВК будут работать на базе гражданских медучреждений по программе медгарантий.

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