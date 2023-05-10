Е-очередь и увеличение количества ВВК. В Украине улучшат процесс прохождения медкомиссии

В Украине планируют постепенно ускорить и улучшить процесс прохождения военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны .

Над сменами работает рабочая группа, в которую входят подразделения ВСУ, Минобороны, Минздрава, Министерства по делам ветеранов, Минцифры и ОО "Принцип".

При этом изменения будут постепенными. Процесс предполагает внесение изменений в ряд нормативно-правовых актов, технических разработок и тестирований ресурсов.

РБК-Украина сообщало, что Минобороны запускает систему электронной записи к врачам в рамках ВВК.

Кроме того, ВВК будут работать на базе гражданских медучреждений по программе медгарантий.

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