Е-очередь и увеличение количества ВВК. В Украине улучшат процесс прохождения медкомиссии
В Украине планируют постепенно ускорить и улучшить процесс прохождения военно-врачебной комиссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.
Усовершенствование процесса прохождения ВВК предусматривает:
- увеличение сети ВВК за счет их дополнительного развертывания в гражданских учреждениях здравоохранения;
- отдельное финансирование оплаты услуг медработников, которых привлекают к проведению медосмотров для оценки степени пригодности к военной службе;
- внедрение электронной очереди записи на ВВК, электронный документооборот между воинскими частями, ТЦК СП и учреждениями здравоохранения;
- привлечение учреждений здравоохранения из системы Минобороны для работы с ЕСОЗ (электронная система здравоохранения). Учреждения здравоохранения из системы Минобороны будут иметь доступ к анамнезу человека, в частности в электронной медицинской карточке;
- внедрение современных подходов к обслуживанию при прохождении ВВК (доступный и удобный сервис);
- осуществление информационной поддержки (горячая линия) и внедрение информационных продуктов, которые помогут военным получить помощь.
При этом изменения будут постепенными. Процесс предполагает внесение изменений в ряд нормативно-правовых актов, технических разработок и тестирований ресурсов.
Над сменами работает рабочая группа, в которую входят подразделения ВСУ, Минобороны, Минздрава, Министерства по делам ветеранов, Минцифры и ОО "Принцип".
РБК-Украина сообщало, что Минобороны запускает систему электронной записи к врачам в рамках ВВК.
Кроме того, ВВК будут работать на базе гражданских медучреждений по программе медгарантий.
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