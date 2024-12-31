Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации: кого это будет касаться

Данный закон предусматривает освобождение от мобилизации тех, кто был лишен личной свободы из-за вооруженной агрессии против Украины. Речь о тех, кто был в российском плену. Они могут быть призваны на службу только по собственному желанию.

Также отсрочку позволят людям, чьи близкие пропали без вести на войне.

Напомним, Рада Украины проголосовала за законопроект 20 ноября, документ поддержали 304 депутата. В тот же день Рада поддержала неотложное подписание закона.

Ранее мы писали о том, что правительство приняло важные изменения относительно критериев бронирования от мобилизации и получения статуса критичности предприятий. Изменения вступят в силу уже с 1 декабря текущего года.

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Подробно о том, как изменится мобилизация в Украине - читайте в материале РБК-Украина "Новые отсрочки, МСЭК и реестр для военных. Как изменится мобилизация в Украине".