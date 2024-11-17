"Бронь" от мобилизации: как меняются правила и что этому предшествовало

На этой неделе правительство приняло важные изменения по критериям бронирования от мобилизации и получению статуса критичности предприятий. Изменения вступят в силу с 1 декабря текущего года.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает, что изменилось в правилах бронирования и что этому предшествовало.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, до 15 ноября Кабинет министров Украины провел аудит предприятий и организаций, имеющих статус критических и имеющих право бронировать от мобилизации своих сотрудников.

По результатам аудита был выявлен ряд проблемных моментов, которые необходимо устранить. Поэтому нововведения, как заявляют в правительстве, направлены на обеспечение прозрачности и справедливости этой системы.

Что изменилось

Согласно новым правилам, региональные и отраслевые критерии критичности предприятий будут согласовываться с Министерством обороны и Министерством экономики. Раньше право определять, является ли критически важным предприятие или организация, имели органы местного самоуправления.

Для частного сектора правительством установлены следующие обязательные требования:

средняя зарплата в компании и у бронируемого работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат (20 тысяч гривен - ред.);

отсутствие задолженности перед бюджетом.

Что это даст

Ожидается, что такие изменения помогут избежать злоупотреблений и обеспечить, чтобы бронирование применялось только к действительно критически важным предприятиям.

Кроме того, все бронирования с 1 декабря будут осуществляться через платформу "Дія". Также будет проходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они отвечали всем критериям.

Переходный период

Новый порядок будет действовать с 1 декабря. Но для предприятий, уже имеющих отсрочки, будет действовать переходный период до 28 февраля 2024 года. К этой дате предприятия обязаны возобновить бронирование своих работников согласно новым условиям независимо от того, как и когда оно происходило.

Что этому предшествовало