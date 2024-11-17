"Бронь" от мобилизации: как меняются правила и что этому предшествовало
На этой неделе правительство приняло важные изменения по критериям бронирования от мобилизации и получению статуса критичности предприятий. Изменения вступят в силу с 1 декабря текущего года.
РБК-Украина в материале ниже рассказывает, что изменилось в правилах бронирования и что этому предшествовало.
Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, до 15 ноября Кабинет министров Украины провел аудит предприятий и организаций, имеющих статус критических и имеющих право бронировать от мобилизации своих сотрудников.
По результатам аудита был выявлен ряд проблемных моментов, которые необходимо устранить. Поэтому нововведения, как заявляют в правительстве, направлены на обеспечение прозрачности и справедливости этой системы.
Что изменилось
Согласно новым правилам, региональные и отраслевые критерии критичности предприятий будут согласовываться с Министерством обороны и Министерством экономики. Раньше право определять, является ли критически важным предприятие или организация, имели органы местного самоуправления.
Для частного сектора правительством установлены следующие обязательные требования:
- средняя зарплата в компании и у бронируемого работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат (20 тысяч гривен - ред.);
- отсутствие задолженности перед бюджетом.
Что это даст
Ожидается, что такие изменения помогут избежать злоупотреблений и обеспечить, чтобы бронирование применялось только к действительно критически важным предприятиям.
Кроме того, все бронирования с 1 декабря будут осуществляться через платформу "Дія". Также будет проходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они отвечали всем критериям.
Переходный период
Новый порядок будет действовать с 1 декабря. Но для предприятий, уже имеющих отсрочки, будет действовать переходный период до 28 февраля 2024 года. К этой дате предприятия обязаны возобновить бронирование своих работников согласно новым условиям независимо от того, как и когда оно происходило.
Что этому предшествовало
Напомним, что в начале октября 2024 Министерство обороны Украины объявило об аудите критических предприятий на предмет бронирования от мобилизации. К тому же Кабмин объявил приостановку предоставления "брони" черед "Дію".
Как отметил заместитель главы Минобороны Иван Гаврилюк, решение об аудите было принято, потому что резко пошло увеличение количества забронированных людей. Если за два года таких было 540 тысяч, то за пару месяцев произошел рост вдвое. По состоянию на конец октября текущего года в Украине "бронь" имеют 906 тысяч человек.
При подготовке материала использовались заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля, заместителя главы Минобороны Ивана Гаврилюка и правительственный портал.
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