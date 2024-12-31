Зеленський підписав закон про відстрочку від мобілізації: кого це стосуватиметься

Даний закон передбачає звільнення від мобілізації тих, хто був позбавлений особистої свободи через збройну агресію проти України. Мова про тих, хто був у російському полоні. Вони можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням.

Також відстрочку дозволять людям, чиї близькі зникли безвісти на війні.

Нагадаємо, Рада України проголосувала за законопроект 20 листопада, документ підтримали 304 депутати. В той же день Рада підтримала невідкладне підписання закону.

Раніше ми писали про те, що уряд ухвалив важливі зміни щодо критеріїв бронювання від мобілізації та отримання статусу критичності підприємств. Зміни набудуть чинності вже з 1 грудня поточного року.

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Детально про те, як зміниться мобілізація в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна "Нові відстрочки, МСЕК та реєстр для військових. Як зміниться мобілізація в Україні".