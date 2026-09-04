ua en ru
Пт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Новый уровень мошенничества: в ПриватБанке рассказали, как воруют деньги из-за NFC и смартфона

18:14 04.09.2026 Пт
3 мин
Злоумышленники заставляют клиентов сканировать карты по телефону и дистанционно снимают наличные в банкоматах
aimg Анна Рыжук aimg Олег Хомчук
Новый уровень мошенничества: в ПриватБанке рассказали, как воруют деньги из-за NFC и смартфона ПриватБанк впервые зафиксировал схему NFC Relay в прошлом году (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В ПриватБанке зафиксировали рост новой высокотехнологичной схемы похищения средств – NFC Relay-атак. Мошенники заставляют клиентов прикладывать банковскую карту к собственному смартфону, чтобы дистанционно снимать наличные в банкоматах.

Об одной из самых сложных с технической точки зрения схемах в 2026 году говорится в статье РБК-Украина "ИИ научился воровать деньги: какие новые схемы финансового мошенничества появились в 2026 году" .

Главное:

  • NFC Relay-атаки стали одними из самых сложных технических схем в 2026 году.

  • Сценарий: жертве предлагают загрузить приложение с мессенджера, приложить карту к смартфону и ввести ПИН-код.

  • Цель: дистанционно считать данные для снятия наличных или расчетов.

  • Правило безопасности: устанавливайте приложения только из App Store или Google Play и не следуйте инструкциям незнакомцев.

  • Предостережение: банк никогда не требует сканировать карту по телефону или загружать файлы из мессенджеров.

Как рассказала руководитель департамента fraud-менеджмента ПриватБанка Наталья Фиголь, среди самых высоких по технической сложности схем, зафиксированных в 2026 году, – NFC Relay-атаки, то есть рилей-атаки с использованием специализированного программного обеспечения.

Как работает схема:

  1. Злоумышленники контактируют с жертвой под предлогом "обновления банковского приложения" или "проверки безопасности".

  2. Человека заставляют скачать на смартфон постороннюю программу с мессенджера или неизвестного сайта.

  3. Далее жертву просят выполнить манипуляцию – приложить физическую карту к смартфону и ввести ПИН-код.

  4. Посредством вредоносного ПО мошенники дистанционно считывают платежные данные и мгновенно снимают деньги в банкомате или рассчитываются в магазинах.

"Очень важно уметь распознавать такие попытки. Банк никогда не просит загружать посторонние файлы с мессенджеров или прикладывать карту к смартфону для "проверки защиты" или "сканирования". Также рекомендуем устанавливать программное обеспечение только из официальных источников App Store/Google Play", – подчеркнула Наталья Фиголь.

В ПриватБанке напоминают: сотрудники финансовых учреждений никогда не просят клиентов прикладывать карту к смартфону для "сканирования" или устанавливать посторонние файлы. Загружать приложения следует только из официальных магазинов: App Store или Google Play.

В целом, по данным Нацбанка, в 2025 году количество незаконных операций с платежными картами в Украине сократилось на 5% – до 256 тысяч. Однако сумма ущерба от них выросла на 24% – до 1,4 млрд грн. А средний "чек" одной мошеннической операции увеличился на 30% – до 5536 грн.

То есть злоумышленники делают ставку не на массовость атак, а на их технологическую сложность и результативность. Именно такова схема NFC Relay, которую в прошлом году впервые зафиксировал ПриватБанк.

Читайте также: Работает ли ПриватБанк в Киеве во время длительной тревоги: официальный ответ
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПриватБанк Мошенническая схема шахраї в Україні Банки
Новости
Дрон летел в кабинет Поклада. РФ ударила по зданию СБУ в центре Киева, - Зеленский
Дрон летел в кабинет Поклада. РФ ударила по зданию СБУ в центре Киева, - Зеленский
Аналитика
Новый рекорд перед зимой. Сколько стоит аренда дома и как проверить автономность
Мария Волощукредактор РБК-Украина Новый рекорд перед зимой. Сколько стоит аренда дома и как проверить автономность